Ucraina: Tajani, su uso asset russi assenso di principio ma valutare nodi giuridici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 set - "Noi non siamo contrari in linea di principio pero' bisogna vedere se ci sono le condizioni giuridiche per farlo. Il tema e' sempre stato quello". Cosi' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo ai cronisti a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Ue a Wicklow, in Irlanda. "E' chiaro - ha aggiunto - che i danni provocati all'Ucraina dovranno essere in qualche modo risarciti dalla Russia pero' rimane sempre il problema di tipo giuridico, se questo si puo' fare oppure no. Ne abbiamo parlato piu' volte e la decisione non e' stata presa proprio per questo motivo. Non da un punto di vista politico ma legale". Quindi, ha aggiunto il Ministro, "dipende dai giuristi, dalla Commissione, dalla Bce come valutano la situazione. Deve essere fatta una valutazione congiunta. Noi avevamo dato in linea di principio un assenso pero' se non c'e' al certezza che questo si possa fare dal punto di vista giuridico potrebbe trasformarsi in un boomerang. Dobbiamo evitare di fare regali a Putin".

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(RADIOCOR) 02-09-26 11:40:17 (0286) 5 NNNN