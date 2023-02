Ucraina: Tajani giovedi' all'Onu per la sessione speciale dell'Assemblea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 feb - Arriva oggi a New York, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in vista della sessione Speciale d'Emergenza sull'Ucraina dell'Assemblea Generale dell'ONU che si terra' giovedi'. In agenda incontri bilaterali con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e con il presidente dell'Assemblea Generale Csaba Korosi. Tajani prendera' parte anche all'incontro Consiglio di Sicurezza venerdi' 24 febbraio e online si colleghera' al Consiglio Permanente OSCE. All'arrivo, martedi', il ministro incontrera' presso la sede del Consolato Generale d'Italia i rappresentanti della comunita' italo-americana, mentre mercoledi' 22 febbraio incontrera' alla Borsa di New York il vicepresidente del NYSE, John Tuttle e il Gruppo Esponenti Italiani, piattaforma che riunisce appartenenti al mondo imprenditoriale e della finanza italiani a New York. Tajani sara' insignito del GEI Award. In programma anche un incontro a Casa Italiana Zerilli - Marimo', sede del Dipartimento di Italianistica della New York University, sul sistema educativo italiano e la presentazione Ryder Cup 2023.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 21-02-23 18:50:26 (0572) 5 NNNN