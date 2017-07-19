Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ucraina: Tajani, continuare a lavorare con diplomazia, Europa sia protagonista -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - 'Vedremo quali saranno poi i contenuti dell'accordo: dovranno essere poi gli ucraini a dire cosa accettano'. Tajani ha poi ricordato di aver detto gia' durante gli incontri in Alaska, che prima della fine dell'anno non sarebbe arrivato nulla di concreto.

            'Vediamo adesso come reagiranno i russi, al di la' delle dichiarazioni, che poi bisogna vedere concretamente', ha concluso.

            sma

            (RADIOCOR) 22-11-25 13:08:37 (0288) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.