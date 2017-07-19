Ucraina: Tajani, continuare a lavorare con diplomazia, Europa sia protagonista -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 nov - 'Vedremo quali saranno poi i contenuti dell'accordo: dovranno essere poi gli ucraini a dire cosa accettano'. Tajani ha poi ricordato di aver detto gia' durante gli incontri in Alaska, che prima della fine dell'anno non sarebbe arrivato nulla di concreto.
'Vediamo adesso come reagiranno i russi, al di la' delle dichiarazioni, che poi bisogna vedere concretamente', ha concluso.
sma
