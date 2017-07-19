Ucraina: Stubb, io e Meloni abbiamo parlato al telefono con il presidente Trump

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Johannesburg, 23 nov - "Dieci minuti fa la premier Meloni e io abbiamo parlato con il presidente Trump. Il presidente degli Stati Uniti si sveglia molto presto e lavora molto duro e voleva parlare del piano e dello stato di avanzamento". Lo ha dichiarato il presidente della Finlandia Alexander Stubb a Johannesburg alla fine del G20. "Al momento - ha aggiunto - abbiamo passato la questione al nostro Consigliere per la sicurezza nazionale a Ginevra, a Rubio e al team ucraino, e vedremo cosa ne verra' fuori entro la fine della giornata. Non voglio anticipare nulla, non si puo' mai sapere con questo tipo di negoziati, ma penso che la chiave in questo momento sia ottenere un cessate il fuoco".

"Il presidente Trump ha risposto al telefono alle 5 di domenica mattina negli Stati Uniti, il che dimostra che sta lavorando senza sosta per trovare un accordo di pace nella guerra di aggressione della Russia in Ucraina. E naturalmente, abbiamo discusso della situazione, del piano in 28 punti e di alcuni degli sviluppi qui a Johannesburg relativi al piano di pace".

