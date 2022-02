Ucraina: stretta finale sulle sanzioni Ue contro Mosca in caso di attacco

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 11 feb - Si stringono i 'bulloni' al pacchetto di sanzioni contro la Russia nel caso di una 'escalation' militare in Ucraina da parte di Mosca. Contatti a livello di capi di Stato e di governo sono in corso negli ultimi giorni in stretta connessione con la Casa Bianca e i vertici Nato. La Germania ribadisce che le sanzioni contro Mosca saranno 'drastiche' se la Russia invadera' l'Ucraina. Nel pomeriggio la presidente della Commissione von der Leyen ha avuto una conversazione per videoconferenza con il presidente americano Biden.

L'obiettivo e' definire una risposta 'efficace' quanto 'unitaria'. Da giorni gli ambasciatori degli Stati membri presso la Ue fanno e rifanno il punto sul pacchetto di sanzioni che andranno calibrate a seconda dell'intensita' dell'eventuale 'escalation' militare e prevedono anche l'esclusione delle cinque maggiori banche russe dal business con l'Occidente e in dollari. Non si esclude anche il settore energetico anche se si tratterebbe di una leva di ultima istanza dal momento che utilizzarla produrrebbe effetti economici molto dannosi per gli importatori europei di gas russo, Germania e Italia in primo luogo. Per questo, a quanto e' emerso in queste ore, si discute molto sulla necessita' di ripartire in modo il piu' possibile equo il peso degli effetti delle sanzioni alla Russia tra gli Stati Ue. Cosa facile a dirsi ma molto difficile a farsi. Questa in ogni caso e' la posizione italiana. L'accordo con gli Usa prevederebbe che le varie sanzioni saranno modulate a seconda degli sviluppi della situazione in Ucraina. In sostanza, la reazione a base di dure sanzioni economiche non si esaurirebbe certo in un colpo solo.

Von der Leyen, ha indicato la Commissione europea, ha riportato a Biden lo stato di avanzamento delle sanzioni settoriali e individuali in caso di ulteriore aggressione militare della Russia contro l'Ucraina ribadendo che 'tutte le opzioni sono sul tavolo e che le sanzioni riguarderanno i settori finanziario ed energetico, nonche' le esportazioni di prodotti high-tech'. A quanto risulta la lista delle sanzioni sarebbe in queste ore quasi chiusa.

Parallelamente, la Commissione ha proseguito i suoi lavori di preparazione, in particolare nel settore dell'energia, contattando i partner della Ue per garantire forniture supplementari di gas naturale in caso di interruzioni delle consegne da parte della Russia.

Il segretario della Nazto Stoltenberg ha dichiarato intanto dopo aver partecipato alla video conferenza con Biden: 'Siamo uniti e pronti a ogni scenario, La Nato resta aperta al dialogo, mentre assicura la protezione di tutti gli alleati".

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 11-02-22 20:02:32 (0633) 5 NNNN