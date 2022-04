Ucraina: Stoltenberg (Nato), rafforzeremo aiuto militare a Kiev e pressione su Russia -2

'No segni de-escalation, ci aspettiamo battaglia in Donbass' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 7 apr - Proprio in relazione all'assenza di segnali che indichino un cambiamento degli obiettivi da parte russa, il segretario Nato ha detto di aspettarsi 'una forte offensiva russa e una grande battaglia nel Donbass". Dunque la guerra e' ben lontano dall'essersi conclusa. Le misure di rafforzamento comprendono anche l'azione per migliorare la capacita' difensiva nel fianco orientale Nato con lo scopo di 'rendere la nostra deterrenza credibile', ha detto Stoltenberg.

