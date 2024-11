Ucraina: Scope stima nuovi fondi da Ue, 'fino al 20% dei prestiti comunitari'

'Bei cruciale in erogazione risorse durante ricostruzione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 nov - 'Gli eventi geopolitici determineranno probabilmente un ulteriore contributo delle istituzioni sovranazionali europee' nei confronti dell'Ucraina. E' la tesi dell'agenzia Scope Ratings, che in una ricerca ragiona su come gli sviluppi in Ucraina e i possibili cambiamenti nella politica estera, di difesa ed energetica degli Usa possano essere 'determinanti per le strategie e gli esborsi delle istituzioni sovranazionali europee nel prossimo anno'. L'analisi parte dai numeri: 'L'esposizione totale in essere verso l'Ucraina a fine 2023 ammonta a circa l'11% dei prestiti dell'Ue' ma 'nonostante gli ingenti pagamenti previsti per gli strumenti di recupero e sostegno degli Stati membri nell'ambito della NextGenerationEU, la quota dei prestiti relativi all'Ucraina e' destinata ad aumentare nei prossimi anni e potrebbe raggiungere circa il 15-20% sulla base delle misure di sostegno concordate finora'. Nell'ottobre 2024, inoltre, il Consiglio europeo ha adottato un pacchetto di assistenza finanziaria, comprendente un prestito eccezionale fino a 35 miliardi di euro e un meccanismo di cooperazione sui prestiti che sosterra' l'Ucraina nel rimborso di prestiti fino a 45 miliardi. di euro forniti dai partner dell'Ue e del G7, prestiti che 'saranno rimborsati con i profitti derivanti dai beni sovrani russi immobilizzati'. Per sostenere questo livello di finanziamento, nei prossimi anni la base di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo sara' sostenuta da un aumento di 4 miliardi del capitale versato. Infine, un ruolo lo avra' la Bei che contribuira' all'erogazione di oltre 2 miliardi di euro: 'La Bei continuera' quindi a svolgere un ruolo cruciale nell'erogazione di fondi in Ucraina, soprattutto durante la fase di ricostruzione del Paese, con investimenti nelle infrastrutture, nelle Pmi e nelle grandi imprese'.

