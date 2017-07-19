Ucraina: Salvini, Zelensky deve decidere tra sconfitta e disfatta, firmi la pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rivisondoli, 25 gen - 'Abbiamo sentito Zelensky, dopo tutti i soldi, gli sforzi e gli aiuti ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, stai perdendo credibilita' e dignita', firma l'accordo di pace il prima possibile. Devi decidere tra una sconfitta e una disfatta'. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all'iniziativa della Lega "Idee in movimento" in corso in Abruzzo. Poi, ha aggiunto Salvini, 'e' chiaro che occorrera' garantire protezione e sicurezza per evitare altri sconfinamenti', sottolineando che 'grazie alla Lega nel decreto Ucraina per la prima volta quest'anno la difesa dei civili ha preso la parte principale rispetto alla guerra'.

Fla-

(RADIOCOR) 25-01-26 12:30:36 (0206) 5 NNNN