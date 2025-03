Ucraina: Salvini, tra Trump e Macron-Von der Leyen non ho dubbi, bene linea Italia

In preparazione missione in Usa per rafforzare partnership (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - "Tra Trump che lavora per la pace e l'asse Macron-Von der Leyen che parlano di guerra e armi, non abbiamo dubbi da che parte stare. In un momento cosi' delicato, dopo tre anni di conflitto e morti, e' irresponsabile soffiare sui venti di guerra e boicottare i tavoli che parlano di pace e disarmo. Bene quindi la linea italiana, fondata su prudenza e affidabilita'. In questa ottica sto preparando una missione con le imprese italiane per rafforzare la partnership con gli Stati Uniti, come da dialogo con J.D. Vance". Cosi' il vice presidente del Consiglio e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sui social.

