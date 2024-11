Ucraina: Salvini, su armi per difesa c'e' sostegno della Lega

'Con Trump conto in pace entro pochi mesi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,19 nov 19 nov - Sul sostegno all'Ucraina 'i voti della Lega non sono mai mancati.

Le armi per difendersi, come gli aiuti umanitari ed economici li abbiamo sempre, giustamente, sostenuti. Altro paio di maniche sarebbe - come traspare dalle parole di qualcuno Oltre oceano - usare quelle armi per attaccare, bombardare e uccidere in territorio russo, che sarebbe qualcosa che va oltre la difesa. Ma siccome l'Italia ha sempre negato che gli aiuti che diamo all'Ucraina possano uccidere altrove, siamo al fianco del popolo aggredito'. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a margine del convegno Anas sulla sicurezza stradale, questo pomeriggio a Roma. 'Il prossimo presidente Usa si chiamera' Trump - ha aggiunto Salvini - conto che abbia un approccio diverso e che porti la pace nei prossimi mesi'.

