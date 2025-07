Ucraina: Sace aderisce a iniziativa Ue promossa da Fei per rafforzare il commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Sace, l'agenzia italiana per il credito all'esportazione, ha ufficialmente aderito alla 'InvestEU Ukraine Export Credit Guarantee Facility,' un progetto congiunto della Commissione Europea e del Fondo europeo per gli investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei). Il meccanismo, si legge in una nota, prevede fino a 300 milioni di euro in garanzie fornite dal Fei alle agenzie nazionali partecipanti, di cui 24 milioni destinati a Sace.

Attraverso questo strumento, le agenzie nazionali di credito all'esportazione dei Paesi dell'Ue, come Sace in Italia, e il Fei, forniscono garanzie e controgaranzie a piccole e medie imprese e picole mid-cap che esportano beni e servizi in Ucraina. Si prevede che l'iniziativa, in totale, portera' benefici a oltre 550 esportatori europei, inclusi 90 in Italia.

Com-cel

(RADIOCOR) 10-07-25 16:48:08 (0540) 5 NNNN