Ucraina: Rubio, oggi l'incontro piu' produttivo, lavoriamo su suggerimenti offerti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 nov - 'Le riunioni di oggi sono state le piu' produttive e significative finora in tutto questo processo, da quando siamo stati coinvolti, fin dall'inizio'. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando a Ginevra. Lo riporta Sky News. 'Abbiamo un ottimo prodotto di lavoro, gia' costruito sulla base dei contributi di tutte le parti coinvolte e ora siamo riusciti a esaminare alcuni di questi punti, punto per punto. E penso che abbiamo fatto buoni progressi. I nostri team sono ora nelle loro stanze, mentre stiamo lavorando su alcuni dei suggerimenti che ci sono stati offerti'.

sma

(RADIOCOR) 23-11-25 18:27:23 (0444) 5 NNNN