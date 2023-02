Ucraina: risposta fredda dal fronte pro Kiev ai 12 punti di Pechino

Ue spera di superare stallo su nuove sanzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 feb - Freddezza americana, freddezza della Nato, la valutazione di insufficienza da parte europea. Sono queste le reazioni del fronte pro ucraini ai 'dodici punti' presentati dalla Cina per l'avvio di una fase di 'dialogo e negoziazione', che sono 'l'unica via d'uscita praticabile per risolvere la crisi ucraina". Il consigliere per la sicurezza nazionale americana Sullivan ha detto che "la guerra potrebbe finire domani se la Russia smettesse di attaccare l'Ucraina e ritirasse le sue forze, la mia prima reazione al piano e' che potrebbe fermarsi al punto numero uno, che e' il rispetto della sovranita' di tutte le nazioni, non e' stata l'Ucraina ad attaccare la Russia'. Per il segretario Nato Stoltenberg il piano non e' credibile dal momento che non si fonda sulla condanna dell'invasione. La Commissione Ue sottolinea che il 'paper' cinese 'e' una iniziativa politica, sottolinea alcuni principi della Carta Onu, ma e' selettivo e insufficiente riguardo alle loro implicazioni per la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina'. Intanto la Ue cerca di uscire dallo stallo sul decimo pacchetto di sanzioni alla Russia, bloccato dallo stop polacco sul tetto all'importazione di gomma sintetica. Entro qualche ora si capira' se i Ventisette ce la faranno entro oggi, a un anno dall'invasione russa, oppure no.

