            Notizie Radiocor

            Ucraina: Putin, raggiungeremo militarmente obiettivi se negoziati falliscono

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 set - Mosca raggiungera' i suoi obiettivi in Ucraina per via militare se i negoziati con Kiev dovessero fallire. E' quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa a Pechino assicurando che le sue truppe restano all'offensiva' su tutto il fronte. "Vedremo come si sviluppera' la situazione. Altrimenti dovremo risolvere i nostri problemi militarmente". Tutti i raggruppamenti delle forze armate russe - ha aggiunto - "sono all'offensiva in tutti i settori del fronte".

