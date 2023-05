Ucraina: prolungato di due mesi accordo su esportazioni cereali via Mar Nero -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mag - Il Cremlino ieri aveva dichiarato che prima di prolungare l'accordo, in scadenza domani, 'rimanevano numerose domande senza risposta'.

Siglata lo scorso luglio tra le Nazioni Unite, l'Ucraina, la Russia e la Turchia, l'intesa ha consentito di esportare nell'arco di circa dieci mesi oltre 30 milioni di tonnellate di cereali prodotti in Ucraina. Di fatto ha scongiurato una crisi alimentare mondiale, che altrimenti sarebbe stata provocata a seguito del conflitto. L'accordo era gia' stata rinnovato per ulteriori 60 giorni lo scorso 19 marzo. In teoria il rinnovo avrebbe dovuto essere valido per 120 giorni, ma la Russia aveva accettato un prolungamento soltanto di 60 giorni. Oggi Mosca evidenzia che mentre le esportazioni di cereali ucraini hanno potuto riprendere, per contro le esportazioni russe di fertilizzanti e prodotti alimentari restano gravate da ostacoli legati alle sanzioni imposte dai Paesi occidentali. Sanzioni introdotte dopo l'offensiva russa in Ucraina nel febbraio 2022.

emi-

(RADIOCOR) 17-05-23 17:21:58 (0539)FOOD 5 NNNN