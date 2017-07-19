Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ucraina: portavoce Mosca, dichiarazione leader europei 'volantino nazista'

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la dichiarazione congiunta dei leader europei sulla pace in Ucraina, firmata, tra gli altri, anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "un altro volantino nazista".

            Zakharova enfatizza, negativamente, il passaggio della dichiarazione nel quale si afferma "che il successo nel raggiungimento della pace in Ucraina puo' essere ottenuto solo esercitando pressioni sulla Russia e sostenendo Kiev".

            red-Ggz

            (RADIOCOR) 10-08-25 12:35:24 (0239) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.