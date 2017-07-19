Ucraina: portavoce Mosca, dichiarazione leader europei 'volantino nazista'
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ago - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito la dichiarazione congiunta dei leader europei sulla pace in Ucraina, firmata, tra gli altri, anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, "un altro volantino nazista".
Zakharova enfatizza, negativamente, il passaggio della dichiarazione nel quale si afferma "che il successo nel raggiungimento della pace in Ucraina puo' essere ottenuto solo esercitando pressioni sulla Russia e sostenendo Kiev".
