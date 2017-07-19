Ucraina: Pistorius e Zelensky inaugurano produzione di droni in Germania

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 feb - E' stato consegnato all'Ucraina il primo drone da combattimento prodotto in Germania dalla joint venture tedesco-ucraina Quantum Frontline Industries (Qfi), alla presenza del ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La produzione iniziale di Qfi e' di 10.000 droni all'anno, modello "Linz", gia' impiegati dall'Ucraina per combattimento, ricognizione e supporto logistico. Pistorius ha evidenziato l'importanza strategica della societa', basata sull'esperienza e sui dati raccolti sul campo. Zelensky ha ringraziato la Germania per il sostegno militare, sottolineando la necessita' di un'Europa forte e indipendente, pur mantenendo il legame con gli Stati Uniti. La consegna avviene nel contesto della conferenza sulla sicurezza di Monaco, a cui partecipano oltre 60 capi di Stato e centinaia di ministri della Difesa e degli Esteri.

