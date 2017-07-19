Ucraina: Peskov, Putin non esclude la possibilita' di incontrare Zelensky

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che il lavoro degli esperti per preparare un incontro tra i leader russo e ucraino, Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, non e' ancora "in pieno svolgimento", ma la Russia mantiene il suo interesse e la sua disponibilita' per tali negoziati. Lo riporta Interfax. 'Putin non esclude la possibilita' di tenere un incontro del genere, ma ritiene che qualsiasi incontro al piu' alto livello debba essere ben preparato in modo da poter finalizzare il lavoro che deve essere prima svolto a livello di esperti', ha detto Peskov ai giornalisti.

'Non possiamo ancora dire che il lavoro degli esperti sia, diciamo, in pieno svolgimento; purtroppo non lo e'.

Manteniamo il nostro interesse e la nostra disponibilita' per tali negoziati', ha sottolineato il rappresentante del Cremlino. Peskov ha anche commentato le parole del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che dubitava che un incontro tra Putin e Zelensky possa aver luogo. 'Tutte le nostre posizioni sono state comunicate, le principali disposizioni sono state consegnate per iscritto alla parte ucraina. Si', queste sono posizioni richieste, e' necessaria un'ulteriore discussione', ha aggiunto Peskov.

Red-Fla-

(RADIOCOR) 29-08-25 14:01:49 (0362) 5 NNNN