Ucraina: per Bruxelles 'inaccettabile' stop Polonia e Ungheria a import cereali

Chieste informazioni, occorre chiarezza su aspetti legali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma , 14 apr - C'e' imbarazzo alla Commissione europea per la decisione di Polonia e Ungheria di vietare le importazioni di cereali ucraini liberalizzate temporaneamente per aiutare l'Ucraina a fronteggiare le conseguenze economiche della guerra. Si tratta di un nuovo fronte che mostra come siano destinate ad aumentare le tensioni tra gli stati Ue per le conseguenze economiche dell'invasione da parte della Russia e della risposta europea sia in termini di sanzioni contro la Russia sia in termini di sostegno all'Ucraina. Tra l'altro, sta arrivando al tavolo dei '27' il tema di nuove sanzioni che secondo un fronte di paesi dovrebbero riguardare anche il settore nucleare, che finora e' sempre rimasto al di fuori delle restrizioni economiche contro Mosca. Sullo stop alle importazioni di cereali da parte di Polonia e Ungheria, la Commissione oggi ha indicato che la scelta polacca e ungherese 'e' inaccettabile' e di aver chiesto 'ulteriori informazioni alle autorita' competenti per poter valutare le misure allo scopo di chiarire gli aspetti legali' del problema. 'a politica commerciale e' di competenza esclusiva della Ue e azioni unilaterali non sono accettabili", ha dichiarato la responsabile stampa del commercio Ue ammettendo che 'in questo difficile periodo e' fondamentale coordinare e allineare tutte le decisioni all'interno della Ue'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

