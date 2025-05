Ucraina: Parigi, sanzioni contro finanza e petrolio russo senza cessate il fuoco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Se Vladimir Putin non acconsentira' a un cessate il fuoco in Ucraina, sara' necessario intensificare le sanzioni, colpendo i settori finanziario e petrolifero. E' quanto ha dichiarato domenica il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot in un'intervista congiunta a France Info/Le Monde. "Come hanno detto ieri i leader europei, se Putin non acconsente al cessate il fuoco, dovremo fare piu' di questo nuovo pacchetto di sanzioni e colpire il settore finanziario e quello petrolifero, come si apprestano a fare gli americani", ha dichiarato il ministro. Ieri l'Ucraina e suoi alleati europei, insieme agli Stati Uniti, hanno lanciato un ultimatum a Mosca per accettare un cessate il fuoco "completo e incondizionato" di 30 giorni a partire da lunedi', pena nuove "massicce sanzioni". A tarda notte, il Cremlino ha risposto proponendo negoziati "senza alcuna condizione preliminare" con inizio gia' da giovedi' prossimo, 15 maggio, a Istanbul.

