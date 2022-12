Ucraina: ok Ue sostegno finanziario Italia a imprese fino a 23 mld complessivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 20 dic - La Commissione Ue ha dato il via libera alle modifiche a uno schema italiano che include un aumento dei fondi a disposizione fino a 23 miliardi di euro per sostenere le imprese nel contesto della guerra russa in Ucraina. Vengono anche introdotte una misura di aiuto di importo limitato fino a 7 milioni di euro a copertura dei premi di garanzia a determinate condizioni; una proroga del periodo in relazione al quale possono essere concessi gli aiuti, fino al 31 dicembre 2023; la possibilit, per le imprese energivore di ottenere garanzie a copertura del fabbisogno di liquidita' per un periodo di 12 mesi per le piccole e medie imprese o di 6 mesi per i grandi beneficiari, a decorrere dalla concessione dell'agevolazione e con la possibilita' di avvalersi di autocertificazioni; la possibilita' di aumentare gli importi del prestito per far fronte all'esigenza di fornire garanzie finanziarie per l'attivita' di trading sui mercati dell'energia sulla base dell'autocertificazione dei beneficiari.

