Ucraina: ok Consiglio Ue sesto pagamento di 23 mld
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 dic - L'Ucraina ricevera' presto circa 2,3 miliardi di euro di finanziamenti, dopo che il Consiglio ha adottato una decisione sulla sesta erogazione di fondi Ue per rafforzare la stabilita' macrofinanziaria e sostenere il funzionamento della sua pubblica amministrazione. Il Consiglio Ue ha infatti approvato il pagamento oggi.
