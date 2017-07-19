Dati
            Notizie Radiocor

            Ucraina: ok Consiglio Ue sesto pagamento di 23 mld

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 11 dic - L'Ucraina ricevera' presto circa 2,3 miliardi di euro di finanziamenti, dopo che il Consiglio ha adottato una decisione sulla sesta erogazione di fondi Ue per rafforzare la stabilita' macrofinanziaria e sostenere il funzionamento della sua pubblica amministrazione. Il Consiglio Ue ha infatti approvato il pagamento oggi.

