Ucraina: ok Consiglio Ue aumento massimale Fondo per la pace di 5 mld

Per permettere a Kiev di pagare le forniture di armi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 mar - Oggi il Consiglio ha deciso di aumentare il massimale finanziario del Fondo europeo per la pace (Epf) di 5 miliardi di euro a prezzi correnti e di delimitare tale integrazione per l'Ucraina, istituendo un apposito Fondo di assistenza all'Ucraina che servira' per permettere a Kiev di difendersi dalla guerra di aggressione della Russia con tutto il necessario e per tutto il tempo necessario. Il nuovo fondo sosterra' ulteriormente le esigenze in evoluzione delle forze armate ucraine attraverso la fornitura di equipaggiamento militare e addestramento sia letali che non letali. A seguito della decisione odierna, il tetto finanziario del fondo europeo per la pace ammontera' a oltre 17 miliardi di euro per il periodo 2021-2027 (finora ha sostenuto l'Ucraina con 6,1 miliardi di euro.

Aps

