Ucraina: ok Camera a risoluzione maggioranza con 186 si', 49 no e 81 astenuti
Ok ad alcuni impegni opposizioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - L'Aula della Camera ha approvato con 186 voti favorevoli, 49 contrari e 81 astenuti la risoluzione presentata dalla maggioranza a seguito delle comunicazioni del ministro della Difesa, Guido Crosetto, relativa alla proroga dell'autorizzazione al Governo all'invio di aiuti militari all'Ucraina.
Via libera anche ad alcuni impegni, a seguito di pareri favorevoli da parte del Governo o riformulazioni accolte dai proponenti, indicati nelle risoluzioni di Pd, Az, Iv e +Eu.
No ai testi M5S e Avs.
