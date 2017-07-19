Ucraina: nuovo attacco russo nella notte con droni e missili, almeno 4 morti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito di sei feriti, cinque dei quali sono stati ricoverati in ospedale dopo un attacco 'massiccio'.

Gli attacchi sulla citta' hanno causato almeno quattro morti, tra cui una bambina di 12 anni, ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare della capitale, Timur Tkachenko.

La citta' di Zaporizhia, a Sud-Est, e' stata colpita 'almeno quattro volte', secondo il governatore della regione, Ivan Fedorov, che ha riferito di quattro feriti. Kiev accusa Mosca di aver chiuso la centrale nucleare di Energodar, la piu' grande d'Europa, nella regione e di aver cercato di collegarla alla rete elettrica russa nonostante i rischi per la sicurezza. L'impianto e' stato sequestrato dalle truppe russe nel marzo 2022.

