Ucraina: negoziatori di Kiev negli Usa per colloqui su accordo di pace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 gen - Una delegazione ucraina e' arrivata negli Stati Uniti per nuovi colloqui con l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente, Jared Kushner, sul piano di Washington volto a porre fine alla guerra con la Russia, mentre l'Ucraina attraversa una crisi energetica.

I nuovi colloqui, che si terranno a Miami, giungono dopo una serie di massicci attacchi russi negli ultimi mesi, che hanno gravemente indebolito la rete energetica ucraina, provocando interruzioni di corrente e di riscaldamento nel pieno di un'ondata di freddo. 'Siamo arrivati negli Stati Uniti.

Avremo una conversazione importante con i nostri partner americani riguardo ai dettagli dell'accordo di pace', ha indicato su Telegram Kyrylo Budanov, a capo della delegazione ucraina, aggiungendo di essere accompagnato da un altro negoziatore abituale con Washington, il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino ed ex ministro della Difesa, Rustem Umerov, nonche' dal capo del partito del presidente Volodymyr Zelensky, David Arakhamia. E' prevista una 'riunione congiunta con Steve Witkoff, Jared Kushner e Dan Driscoll, segretario dell'Esercito Usa', ha aggiunto Budanov, recentemente nominato capo di gabinetto di Zelensky.

red-dim

(RADIOCOR) 17-01-26 15:24:58 (0370) 5 NNNN