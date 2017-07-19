Ucraina: Merz, Zelensky partecipi a summit Trump-Putin in Alaska

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, conta sulla presenza di Zelensky al summit Trump-Putin in Alaska. "Speriamo e presumiamo che il governo ucraino, che il presidente Zelensky, partecipi a questo incontro", ha dichiarato in un'intervista all'emittente Ard. Merz ha auspicato che si possa arrivare a un cessate il fuoco e all'inizio di un negoziato di pace.

Inoltre, ha sottolineato come sia inaccettabile "che le questioni territoriali vengano discusse o decise da Russia e Stati Uniti ignorando europei e ucraini".

