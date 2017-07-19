Dati
            Notizie Radiocor

            Ucraina: Merz, Zelensky partecipi a summit Trump-Putin in Alaska

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ago - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, conta sulla presenza di Zelensky al summit Trump-Putin in Alaska. "Speriamo e presumiamo che il governo ucraino, che il presidente Zelensky, partecipi a questo incontro", ha dichiarato in un'intervista all'emittente Ard. Merz ha auspicato che si possa arrivare a un cessate il fuoco e all'inizio di un negoziato di pace.

            Inoltre, ha sottolineato come sia inaccettabile "che le questioni territoriali vengano discusse o decise da Russia e Stati Uniti ignorando europei e ucraini".

            Red

            (RADIOCOR) 10-08-25 16:55:27 (0359) 5 NNNN

              


