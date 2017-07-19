Ucraina: Merz, spetta a Kiev decidere su destino dei propri territori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 dic - In merito alla spinosa questione dei territori ucraini nel conflitto con la Russia, "e' il popolo ucraino che ha difeso il proprio territorio per quasi quattro anni" a dover decidere su eventuali cambiamenti. Cosi' il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in conferenza con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino. C'e' "una possibilita' per un vero processo di pace per l'Ucraina", anche se i colloqui sono ancora nelle "fasi iniziali', ma "forse per la prima volta" dallo scoppio della guerra su larga scala, raggiungere un cessate il fuoco sembra davvero possibile, ha detto Merz.

Il cancelliere ha poi riconosciuto l''impegno' e gli 'sforzi instancabili' del presidente Usa, Donald Trump, e ha ribadito la volonta' europea di far progredire i colloqui.

