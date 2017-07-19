Ucraina: Merz scettico su alcune proposte Usa, Macron "abbiamo molte carte"

Starmer ribadisce, serve "una pace giusta e durevole" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 dic - Si e' concluso da poco il vertice di Londra di sostegno all'Ucraina a cui hanno partecipato, oltre al presidente Volodymyr Zelensky, il primo ministro britannico Keir Starner, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Mentre l'Eliseo ha fatto sapere che l'incontro ha permesso "di proseguire il lavoro congiunto sul piano americano" per la pace in Ucraina, "in vista di completarlo con i contributi europei, in stretto coordinamento con Kiev", Macron ha invece dichiarato che l'Europa "dispone di molte carte" - una chiara eco del famoso incontro alla Casa Bianca di febbraio in cui Trump aveva detto a Zelensky di non avere carte a suo favore da giocare - con riferimento in particolare all'impatto che le sanzioni stanno avendo sull'economia russa e alla resistenza dell'esercito ucraino sul campo di battaglia. Da parte sua, Merz ha detto che 'questi potrebbero essere giorni decisivi per tutti noi" e ha ammesso di essere "scettico" su alcune delle proposte americane. Starmer ha invece ribadito che "se ci deve essere un cessate il fuoco, deve essere un cessate il fuoco giusto e duraturo" e che "le questioni che riguardano l'Ucraina spettano all'Ucraina". Rivolgendosi al leader ucraino Starmer ha poi aggiunto: "Siamo qui per sostenerti nel conflitto e sostenerti nei negoziati, e per garantire che questo sia un accordo giusto e duraturo, se riusciremo ad arrivarci". Lo stesso Zelensky ha dichiarato che "l'unita' tra l'Europa e l'Ucraina, e anche tra l'Europa, l'Ucraina e gli Stati Uniti" e' di fondamentale importanza per i negoziati in corso. "Non possiamo farcela senza gli Stati Uniti... Non possiamo farcela senza l'Europa", ha aggiunto.

"Ecco perche' dobbiamo prendere alcune decisioni importanti" ha detto Zelensky prima di ringraziare Starmer per aver organizzato l'incontro e Macron e Merz per la loro partecipazione.

