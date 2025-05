Ucraina: Merz, nuove sanzioni a Mosca se non ci saranno progressi nella tregua

Entro la fine di questa settimana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mag - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che l'Unione europea imporra' sanzioni piu' severe alla Russia se non ci saranno progressi nei colloqui per il cessate il fuoco entro la fine della settimana. Parlando in una conferenza stampa con il leader greco Mitsotakis, Merz ha ripetuto l'avvertimento espresso per la prima volta ieri, in un chiaro tentativo di esercitare ulteriore pressione sulla Russia affinche' acceleri nella tregua. Se Mosca "non approvera'" la proposta degli alleati di Kiev per un cessate il fuoco di 30 giorni, le sanzioni aggiuntive preparate dall'Unione Europea saranno "approvate" e riguarderanno in particolare 'i settori dell'energia e il mercato finanziario", ha dichiarato il cancelliere.

red-Mar

