Ucraina: Merz, non piu' limiti a portata armi fornite a Kiev, potra' colpire in Russia

Putin scambia offerte dialogo con segno di debolezza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - 'Non c'e' piu' alcuna limitazione alla portata delle armi fornite all'Ucraina' dai suoi principali alleati occidentali, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un'intervista alla televisione pubblica Wrd di Berlino. 'Questo significa che l'Ucraina puo' ora difendersi, ad esempio attaccando posizioni militari in Russia', ha aggiunto il leader tedesco, 'cosa che non faceva qualche tempo fa, con poche eccezioni.

Ora puo' farlo', ha continuato. Merz ha aggiunto che il presidente russo, Vladimir Putin, scambia le offerte di dialogo per la fine della guerra in Ucraina come 'un segno di debolezza'. 'Se anche una proposta di incontro in Vaticano non trova l'approvazione della Russia, dobbiamo prepararci al fatto che questa guerra durera' piu' a lungo di quanto vogliamo o possiamo immaginare", ha detto.

