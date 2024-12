Ucraina: Meloni, vogliamo fine della guerra e pace giusta, rafforzeremo sanzioni

Lo ribadiro' in incontro Ue-Nato con Zelensky (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 dic - "La fine della guerra e la costruzione di una pace giusta, complessiva e duratura, fondata sui principi della Carta Onu, rimangono i nostri obiettivi, perche' e' interesse vitale dell'Italia e dell'Europa il mantenimento di un sistema di regole basato sul rispetto del diritto internazionale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'Aula della Camera nel corso delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo.

"Come ho gia' detto tante volte in quest'Aula - ha aggiunto - da membro dell'opposizione e da Capo del Governo, non c'e' alcuna convenienza per noi a vivere in un mondo basato sulla forza delle armi e della sopraffazione. Vogliamo continuare a spendere ogni energia in questa direzione, coinvolgendo in questo sforzo anche altri attori globali per giungere il prima possibile a una pace giusta. Proprio per questa ragione l'Italia continuera' a fare la propria parte anche nel rafforzamento delle sanzioni assistendo le imprese che svolgono la loro attivita' nel rispetto delle stesse".

Meloni ha quindi proseguito: "Abbiamo sostenuto la recente adozione del quindicesimo pacchetto di sanzioni mentre gia' un sedicesimo in corso di elaborazione. L'incontro che avro' con il Presidente Zelensky alla vigilia del Consiglio europeo insieme ad altri leader europei e al Segretario generale della Nato, Rutte, permettera' di ribadire questi principi e di riaffermare la linea di attesa". Il presidente del Consiglio ha quindi ricordato: "E come sempre, guardare al futuro dell'Ucraina significa anche immaginare la sua ricostruzione, che va sostenuta insieme alle istituzioni finanziarie internazionali e al settore privato. Il 10 e 11 luglio 2025 l'Italia ospitera' la Conferenza sulla ricostruzione, importante evento sul quale il Governo e' gia' a lavoro e per il quale conta sul sostegno di tutte le forze politiche e di tutto il sistema Italia".

Bof-Fil

