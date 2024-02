Ucraina: Meloni, su sicurezza accordo decennale, da difesa a ricostruzione

Collaborazione rafforzata in caso di futuri attacchi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - Avra' una durata decennale l'accordo di cooperazione in materia di sicurezza siglato a Kiev tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I dettagli dell'accordo sono stati resi noti dalla stessa premier nelle dichiarazioni alla stampa. "Sul piano finanziario e militare - ha detto Meloni - il nostro impegno e' continuare gli sforzi molto significativi che abbiamo fatto in questi anni. Sul piano militare quindi con gli otto pacchetti e poi il sostegno al bilancio, la risposta umanitaria , gli interventi di sviluppo, le infrastrutture energetiche". Un accordo quindi dai contenuti molto articolati ha riassunto Meloni "dalla cooperazione nel settore industria e difesa, fino al rafforzamento dello scambio in materia cyber e di intelligence, passando per il sostegno alle riforme, alla ricostruzione, quello umanitario e si prevede poi l'impegno - ha detto la premier - ad una collaborazione rafforzata in caso di un futuro attacco all'Ucraina".

vmg

(RADIOCOR) 24-02-24 17:31:50 (0434) 5 NNNN