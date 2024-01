Ucraina: Meloni, soluzione diplomatica solo conservando equilibrio forze in campo

'Se non sostenessimo Kiev, guerra piu' vicina a noi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - 'Differentemente da quello che sostiene chi dice che non dovremmo mandare armi all'Ucraina, perche' cosi' si produce un'escalation del conflitto, io credo che sia l'esatto contrario. L'unica possibilita' che in Ucraina c'e' di arrivare a una qualsiasi soluzione diplomatica, a un qualsiasi tavolo di trattativa e' mantenere equilibrio tra le forze in campo'. Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di fine anno. 'E se avessimo fatto quello che ci era stato proposto da chi dice che non dobbiamo sostenere l'Ucraina - ha aggiunto Meloni - non avremmo avuto nessuna pace, avremmo avuto un'invasione, quindi una guerra piu' vicina a casa nostra. Questa e' la realta' dei fatti, questo e' quello a cui lavoriamo', ha concluso la premier.

