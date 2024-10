Ucraina: Meloni riceve Zelensky domani alle 20,15 a Villa Pamphilj -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Zelensky si trova oggi a Dubrovnik, in Croazia, per il vertice Ucraina-Europa sudorientale. Domani il leader ucraino si spostera' a Parigi, per incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, quindi arrivera' a Roma per vedere Meloni. Venerdi' mattina Zelensky sara' ricevuto da Papa Francesco, poi partira' alla volta di Berlino, per riunirsi con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Quanto al vertice che si sarebbe dovuto tenere in Germania sabato, nella base militare Usa di Ramstein, il presidente ucraino ha dichiarato di aspettarsi che venga presto fissata una nuova data. Il summit e' stato rinviato dopo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annullato il viaggio per poter monitorare dagli States il passaggio in Florida dell'uragano Milton.

