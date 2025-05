Ucraina: Meloni, occorre stop guerra incondizionato, pronti a fare tutto il necessario -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Tirana, 16 mag - La presidente del Consiglio ha insistito sul fatto che dall'Ucraina 'dipende la sicurezza dell'Europa'. Poi ha parlato di una fase della 'riunificazione' del continente: 'Nessuno di noi e' interessato a rafforzare qualsiasiforma di unione tra stati europei se non per difendere cio' che siamo e cio' che vogliamo continuare a essere in un mondo che cambia cosi' rapidamente'. Di questa dimensione fa parte a pieno titolo il tema del ruolo dell'Europa: 'Se a volte l'Europa si dimostra incapace di affrontare le grandi sfide, non e' colpa di altri, dipende dalla nostra responsabilita': e' nostro compito scegliere se rassegnarci al declino oppure contrastarlo'. Meloni ha parlato della necessita' di fare 'un passo avanti nel processo storico della riunificazione dell'Europa'.

La premier ha indicato che Albania, Serbia o Norvegia sono Europa tanto quanto lo e' l'Italia 'al di la' se facciano parte di questa o quella istituzione': 'Sorrido sempre quando qualcuno pretende di avere il diritto di decidere chi e' europeo e chi non lo e''. Quanto all'allargamento della Ue, la premier ha detto che 'pone delle sfide, ma sono convinta che l'integrazione europea dei Balcani cosi' come verso est sia un investimento strategico per la sicurezza del continente'.

