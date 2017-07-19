Ucraina: Meloni a Zelensky, l'Italia continuera' a fare la sua parte

Per i due leader "importante unita' di vedute Ue-Usa" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 dic - L'Italia continuera' a fare la propria parte. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo quanto riporta una nota di Palazzo Chigi. "Nel corso dell'incontro - rende noto Palazzo Chigi - i due leader hanno analizzato lo stato di avanzamento del processo negoziale e condiviso i prossimi passi da compiere per il raggiungimento di una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Il Presidente Zelensky ha riconosciuto il ruolo dell'Italia e ha ringraziato nuovamente per l'invio di forniture di emergenza a sostegno del settore energetico ucraino.

I due leader hanno inoltre ricordato l'importanza dell'unita' di vedute tra partner europei e americani e del contributo europeo a soluzioni che avranno ripercussioni sulla sicurezza del continente. Pari attenzione e' stata rivolta, nel corso del colloquio, ai temi della definizione di robuste garanzie di sicurezza che impediscano future aggressioni e del mantenimento della pressione sulla Russia affinche' sieda al tavolo negoziale in buona fede".

Meloni "ha infine ribadito la solidarieta' al popolo ucraino e assicurato che l'Italia continuera' a fare la sua parte anche in vista della futura ricostruzione dell'Ucraina".

com-fil.

