Ucraina: Meloni, a fianco di Kiev dal primo giorno e continueremo a farlo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 dic - "Liberta', sovranita', responsabilita' sono i valori che noi costruiamo.

Ed e' la ragione per la quale dal primo giorno siamo stati al fianco del popolo ucraino che combatte contro il neo imperialismo di stampo sovietico perche' nessuno qui ha la nostalgia dell'Unione Sovietica che ha calpestato mezza Europa per mezzo secolo. E per questo noi continueremo a farlo, per senso di giustizia, certo ma soprattutto per difendere il nostro interesse nazionale e la nostra sicurezza e per arrivare alla pace". Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo ad Atreju.

vmg

(RADIOCOR) 14-12-25 13:00:47 (0236)GOV 5 NNNN