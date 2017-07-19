Ucraina: Meloni a Berlino, fonti Italia, 'Confermare coesione Ue-Usa-Kiev'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipera' questa sera a Berlino al Vertice sull'Ucraina a cui prendono parte numerosi leader europei (Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Svezia), il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rappresentanti degli Stati Uniti e vertici della Ue e della Nato per discutere del processo di pace per Kiev.

Da ieri, 14 dicembre, l'Italia e' a Berlino per partecipare a riunioni preparatorie a livello di national security advisor.

Per l'Italia ha preso parte agli incontri il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, Fabrizio Saggio. Le riunioni, che si sono svolte ieri sera e stamattina hanno previsto sia un coordinamento tra Stati europei, sia un incontro con il team negoziale ucraino e i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner. L'obiettivo del vertice, spiegano fonti italiane, "e' confermare la coesione tra europei, ucraini e americani per consolidare il processo negoziale avviato con la mediazione americana". E' in corso di definizione "un quadro composto da un piano per la pace, accompagnato da credibili e robuste garanzie di sicurezza e da una prospettiva di medio-lungo termine per la ricostruzione e la rinascita economica dell'Ucraina". Si tratta di temi che investono anche interessi vitali dell'Europa e per questo motivo, viene evidenziato, l'Italia ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie di questi due giorni.

