Ucraina: Mattarella, drammatico impatto su vita Europa e mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 set - "Il tradizionale Forum, organizzato da The European House - Ambrosetti, si svolge quest'anno in un contesto particolarmente gravoso. Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell'Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre societa' ed economie". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inizio della seconda giornata di lavori della 48esima edizione del Forum The European House - Ambrosetti, in corso a Cernobbio.

Ars

(RADIOCOR) 03-09-22 09:02:51 (0036) 5 NNNN