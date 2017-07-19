Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ucraina: massicci attacchi russi con droni e missili a siti energetici

            Molti senza elettricita'. Colpite infrastrutture ferroviarie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Nuovi massicci attacchi aerei russi contro le infrastrutture ucraine, principalmente impianti energetici, che hanno lasciato migliaia di case senza riscaldamento e acqua, e ferrovie. Sono 653 i droni e 51 i missili che colpito l'Ucraina durante la notte, ha dichiarato l'Aeronautica Militare di Kiev. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira aziende all'interno del "complesso militare-industriale ucraino e le infrastrutture energetiche che supportano le loro operazioni", nonche' strutture portuali utilizzate "nell'interesse delle forze armate ucraine".

            "Gli obiettivi principali di questi attacchi sono stati, ancora una volta, gli impianti energetici. L'obiettivo della Russia e' infliggere sofferenze a milioni di ucraini", ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky sui social.

            I droni hanno colpito e "dato fuoco all'edificio principale della stazione ferroviaria di Fastiv", una citta' situata a circa 70 km a sud-ovest della capitale ucraina, ha sottolineato Zelensky. Il traffico ferroviario e' stato temporaneamente interrotto sabato mattina, secondo Ukrzaliznytsia, la compagnia ferroviaria nazionale ucraina.

            Droni e missili hanno preso di mira anche siti energetici nelle regioni di Cernihiv (nord), Zaporizhia (sud), Leopoli (ovest) e Dnipropetrovsk (centro-orientale), hanno dichiarato i funzionari.

            "Nella regione di Odessa (sud-ovest), 9.500 utenti sono ancora senza riscaldamento e 34.000 senza acqua corrente a causa dei danni", ha dichiarato il vice primo ministro Oleksiy Kuleba, responsabile della ricostruzione.

            "Saranno necessarie ulteriori interruzioni di corrente a rotazione in tutto il Paese" per stabilizzare la rete mentre proseguono i lavori di riparazione, ha dichiarato il primo ministro Yulia Svyrydenko su X.

            red-Ale

            (RADIOCOR) 06-12-25 14:48:03 (0333) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.