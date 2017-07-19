Ucraina: massicci attacchi russi con droni e missili a siti energetici

Molti senza elettricita'. Colpite infrastrutture ferroviarie (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, - Nuovi massicci attacchi aerei russi contro le infrastrutture ucraine, principalmente impianti energetici, che hanno lasciato migliaia di case senza riscaldamento e acqua, e ferrovie. Sono 653 i droni e 51 i missili che colpito l'Ucraina durante la notte, ha dichiarato l'Aeronautica Militare di Kiev. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che gli attacchi hanno preso di mira aziende all'interno del "complesso militare-industriale ucraino e le infrastrutture energetiche che supportano le loro operazioni", nonche' strutture portuali utilizzate "nell'interesse delle forze armate ucraine".

"Gli obiettivi principali di questi attacchi sono stati, ancora una volta, gli impianti energetici. L'obiettivo della Russia e' infliggere sofferenze a milioni di ucraini", ha commentato il presidente Volodymyr Zelensky sui social.

I droni hanno colpito e "dato fuoco all'edificio principale della stazione ferroviaria di Fastiv", una citta' situata a circa 70 km a sud-ovest della capitale ucraina, ha sottolineato Zelensky. Il traffico ferroviario e' stato temporaneamente interrotto sabato mattina, secondo Ukrzaliznytsia, la compagnia ferroviaria nazionale ucraina.

Droni e missili hanno preso di mira anche siti energetici nelle regioni di Cernihiv (nord), Zaporizhia (sud), Leopoli (ovest) e Dnipropetrovsk (centro-orientale), hanno dichiarato i funzionari.

"Nella regione di Odessa (sud-ovest), 9.500 utenti sono ancora senza riscaldamento e 34.000 senza acqua corrente a causa dei danni", ha dichiarato il vice primo ministro Oleksiy Kuleba, responsabile della ricostruzione.

"Saranno necessarie ulteriori interruzioni di corrente a rotazione in tutto il Paese" per stabilizzare la rete mentre proseguono i lavori di riparazione, ha dichiarato il primo ministro Yulia Svyrydenko su X.

