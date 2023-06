Ucraina: Macron a Meloni, avanti su aiuti militari, grazie per la chiarezza

Sistema Samp-t e' operativo, esempio di nostra cooperazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Parigi, 20 giu - 'Parleremo dell'Ucraina come europei e alleati: dobbiamo continuare a essere insieme per sostenere i cittadini ucraini da un punto di vista umanitario ma anche militare. Voglio ringraziarla per la chiarezza del suo sostegno'. Cosi' il presidente francese Emmanuel Macron nelle dichiarazioni rese prima dell'incontro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 'Il sistema aria terra Samp-t e' oggi operativo in Ucraina, e' un contributo importante alla difesa anti aerea del Paese, un esempio concreto di quello che Italia e Francia possono fare insieme'.

fil

(RADIOCOR) 20-06-23 18:03:01 (0612) 5 NNNN