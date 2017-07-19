Ucraina: Lega, con 'pacatezza e gentilezza' no a invio soldati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 24 ago - 'Con assoluta fermezza, pacatezza, gentilezza e buonsenso ribadiamo: mai soldati italiani a combattere in Ucraina o in Russia. No a eserciti europei o debiti europei per comprare armi'. Cosi' una nota della Lega. La posizione del Carroccio arriva nel giorno stesso in cui dal Meeting di Rimini il vicepremier Antonio Tajani, interpellato sulla polemica (a distanza) tra Matteo Salvini e il presidente francese Emmanuel Macron, ha spiegato: 'Io uso sempre toni calmi, la forza delle idee in politica conta piu' della violenza delle parole' e, in ogni caso, la politica estera 'la fanno il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri'.

