Ucraina: leader Ue, pace giusta rispetti sovranita' e integrita' territoriale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 ago - "Noi, Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, accogliamo con favore gli sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e raggiungere una pace giusta e duratura, nonche' sicurezza per l'Ucraina". E' quanto recita una dichiarazione dei leader europei sull'Ucraina resa pubblica sul sito della Commissione Europea. "Una pace giusta e duratura, che porti stabilita' e sicurezza, deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranita', integrita' territoriale e il principio che i confini internazionali non possono essere modificati con la forza". "Il popolo ucraino deve avere la liberta' di decidere il proprio futuro - prosegue la dichiarazione -. Il percorso verso la pace in Ucraina non puo' essere deciso senza l'Ucraina. Negoziati significativi possono avvenire solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilita'".

