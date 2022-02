Ucraina: leader G7, Russia fermi spargimento sangue e ritiri truppe (RCO)

Determinati a fare necessario per preservare ordine (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - "Chiediamo alla Federazione Russa di fermare lo spargimento di sangue, di avviare immediatamente la de-escalation e di ritirare le sue forze dall'Ucraina". Lo affermano in un comunicato congiunto i leader del G7, che oggi si sono riuniti in videoconferenza. Nella nota i leader si dicono "sconvolti" per l'attacco russo, condannandolo fermamente: "L'aggressione militare su larga scala della Federazione Russa contro l'integrita' territoriale, la sovranita' e l'indipendenza dell'Ucraina" e' "immotivata e del tutto ingiustificata".

Inoltre, il G7 chiede "alla Russia di garantire la sicurezza della Missione speciale di monitoraggio dell'Osce.

Condanniamo inoltre il coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione contro l'Ucraina e la invitiamo a rispettare i suoi obblighi internazionali".

"Condanniamo il presidente Putin - si legge in un altro passaggio della nota congiunta - per il suo costante rifiuto di impegnarsi in un processo diplomatico per affrontare questioni relative alla sicurezza europea, nonostante le nostre ripetute offerte. Restiamo uniti ai partner, tra cui la Nato, l'Ue e i loro Stati membri, nonche' l'Ucraina e rimaniamo determinati a fare cio' che e' necessario per preservare l'integrita' dell'ordine internazionale basato su regole".

