Ucraina: leader 7 Stati Ue, non perdere tempo su uso pieno asset russi

Estonia,Finlandia,Irlanda,Lettonia,Lituania,Polonia, Svezia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 8 dic - 'Considerando l'attuale portata e l'urgenza delle esigenze di bilancio e militari dell'Ucraina, sosteniamo fermamente la proposta della Commissione di un prestito di riparazione finanziato dalme disponibilita' di cassa dei beni russi immobilizzati nella Ue. Oltre a essere la soluzione piu' finanziariamente fattibile e politicamente realistica, essa affronta il principio fondamentale del diritto dell'Ucraina al risarcimento dei danni causati dall'aggressione. Il tempo e' essenziale. Raggiungendo una decisione sul prestito di riparazione al Consiglio europeo di dicembre, avremo l'opportunita' di mettere l'Ucraina in una posizione piu' forte per difendersi e in una posizione migliore per negoziare una pace giusta e duratura'. Lo affermano in una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione i massimi responsabili politici di Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Tra dieci giorni si terra' a Bruxelles il Consiglio europeo. Finora non c'e' ancora un accordo per dare il via libera all'uso pieno degli asset russi immobilizzati dalle sanzioni.

