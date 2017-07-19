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            Ucraina: Lavrov a Rubio, inaccettabile fornitura di armi Usa a Kiev

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha avvertito il suo omologo statunitense, Marco Rubio, in merito al proseguimento 'inaccettabile' delle forniture di armi all'Ucraina durante un incontro a Manila. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo in un comunicato. Nel discutere la questione ucraina con Rubio, Lavrov 'ha sottolineato che il proseguimento delle forniture di armi al regime di Kiev e' inaccettabile', e ha stigmatizzato 'la politica destabilizzante dei paesi europei che insistono nel tentativo di infliggere una 'sconfitta strategica' alla Russia', come riportato nella nota.

            Red-Fla-

            (RADIOCOR) 23-07-26 08:26:16 (0188) 5 NNNN

              


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