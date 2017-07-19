Dati
            Ucraina: Kallas, Ue adotta 19esimo pacchetto sanzioni contro Russia

            Per Putin e' sempre piu' difficile finanziare questa guerra (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - "Abbiamo appena adottato il nostro diciannovesimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia. Lo dichiara con un post su X l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue Kaja Kallas.

            "Esso prende di mira - spiega- tra gli altri, banche russe, piattaforme di scambio di criptovalute ed entita' in India e Cina. L'UE sta limitando i movimenti dei diplomatici russi per contrastare i tentativi di destabilizzazione. Per Putin e' sempre piu' difficile finanziare questa guerra".

            vmg

            (RADIOCOR) 23-10-25 09:09:37 (0201)EURO 5 NNNN

              


