Ucraina: Kallas, su beni russi congelati esplorare 'tutte le strade'

'Impensabile che Mosca possa riaverli indietro' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - L'Unione Europea deve esplorare "tutte le vie possibili" per utilizzare al meglio i beni russi congelati in Europa, al fine di rafforzare il proprio sostegno all'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Kaja Kallas, durante una riunione dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen. "E' essenziale esplorare tutte le opzioni possibili, minimizzando al contempo i rischi potenziali", ha affermato Kallas, sottolineando che all'interno dell'Unione, "tutti sono d'accordo su un punto: alla luce delle devastazioni che la Russia ha causato e sta causando in Ucraina, e' impensabile che un giorno possa riavere indietro questo denaro, a meno che non risarcisca pienamente l'Ucraina". La parte piu' consistente (circa 210 miliardi) dei beni dello Stato russo all'estero - congelati dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022 - si trova in Belgio. In un primo momento, i 27 Stati membri avevano deciso di utilizzare solo gli interessi generati da questi beni.

Dopo mesi di discussioni, i leader del G7 hanno raggiunto un accordo nell'ottobre 2024 per usare questi interessi a garanzia di un prestito da 45 miliardi di euro a favore dell'Ucraina, da parte dell'Unione Europea.

Tuttavia, diversi Paesi dell'UE ritengono ora che si debba andare oltre, e alcuni si dicono favorevoli all'uso del capitale stesso, non solo degli interessi.

red-dim

(RADIOCOR) 30-08-25 17:50:33 (0361) 5 NNNN