Ucraina: Javorcik (Bers), con ricostruzione opportunita' per aziende italiane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - 'In Ucraina serve ovviamente la ricostruzione. Sono centinaia e centinaia i miliardi di euro richiesti e il settore privato dovra' fare la sua parte. Ci saranno molte opportunita' anche per le aziende italiane per ricostruire'. Lo ha dichiarato la capo economista della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Beata Javorcik, intervenendo al Made in Italy Summit 2023: Boosting Global Competitiveness', organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in media partnership con Sky Tg24. 'Si tratta anche di seminare per il futuro - ha aggiunto -. Il prossimo futuro fornira' opportunita': l'Ucraina ha una forza lavoro molto ben formata e puo' diventare un hub manifatturiero'. Allo stesso tempo, ha concluso, 'avanza il processo di adesione alla Ue e quindi potra' anche diventare interessante per i servizi, in particolare quelli informatici'.

Ppa-

(RADIOCOR) 12-10-23 15:31:16 (0493) 5 NNNN